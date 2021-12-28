الأكثر صرامة.. إجراءات قاسية بمدينة شيآن الصينية لوقف تفشي "كورونا"

بعد تسجيلها المئات من الإصابات.. وتَحولها لبؤرة جديدة لانتشار الفيروس

بعد تسجيل عدة مئات من الإصابات فيها، شددت مدينة شيآن الصينية التي يخضع سكانها -البالغ عددهم 13 مليونًا- لحجر صحي منذ الخميس، قيودها لمكافحة «كوفيد19» إلى المستوى "الأكثر صرامة"، ومنعت تجول السيارات الخاصة في كل أنحاء المدينة؛ خوفًا من انتشار وبائي.

وتطبق الصين منذ العام الماضي استراتيجية «صفر كوفيد» المتمثلة في بذل كل ما في وسعها للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان.

وتُضاعف السلطات إجراءاتها لتجنب أي انتشار حاد للوباء قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة بين 4 و20 فبراير المقبل؛ وفق "الفرنسية".

لكن مدينة شيآن التاريخية المعروفة عالميًّا بفضل «جيش من الطين» أو «جيش التيراكوتا» الذي عُثر عليه بالقرب منها؛ تُعد بؤرة للفيروس حاليًا، وتسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية في كل أنحاء البلاد التي تسجل حصيلة قياسية.

وجرى تعزيز التدابير الصحية -أمس الاثنين- مع إعلان مدينة شيآن أنها ستفرض «إجراءات الرقابة الاجتماعية الأكثر صرامة»؛ بحسب ما ورد في حسابات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبلغت المدينة عن 150 إصابة جديدة بـ«كوفيد19»، الاثنين؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 635 منذ 9 ديسمبر الحالي.

وبموجب التدابير الجديدة، لا يُسمح بسير المركبات على الطرق إلا إذا كانت تساعد في أعمال مكافحة الوباء. وأعلنت سلطات المدينة أن الشرطة ومسؤولين صحيين سيقومون «بتدقيق صارم» وقد يواجه المخالفون خطر التوقيف 10 أيام ودفع غرامة مقدارها 500 يوان (70 يورو).

كذلك أبلغت مدينتان أخريان في مقاطعة شنشي عن إصابة مرتبطة بالبؤرة المتفشية في شيآن؛ حيث طلبت السلطات من العمال المهاجرين عدم السفر إلى ديارهم في عطلة رأس السنة الصينية المقبلة.

وفي حين نجحت الصين -إلى حد كبير- في السيطرة على الوباء بعد بضعة أشهر من ظهوره بالبلاد في نهاية عام 2019؛ يضعف ظهور بؤر متفرقة للمرض، مع إعلان الانتصار عليه بمساعدة ترسانة من الإجراءات الجذرية من الاحتواء إلى التحكم الإلكتروني في التنقلات وعمليات إغلاق الحدود والفحوص الشاملة والتطعيم.

وأدت البؤرة المكتشفة في مدينة شيآن إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية على الصعيد الوطني الأحد إلى مستوى قياسي منذ مارس 2020 بلغ 206 إصابات.

ولا تتناسب هذه الحصيلة الرسمية مع الحصيلة اليومية المعلنة في معظم البلدان حول العالم، لكن السلطات الصينية في حال تأهب مع اقتراب «ألعاب بكين الأولمبية» التي تبدأ بعد أقل من 40 يومًا.