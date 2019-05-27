وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية
كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة اليوسفي
وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .