وصول ممثل جمهورية موزمبيق إلى جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14

كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير المملكة اليوسفي

وصل إلى جدة اليوم ممثل جمهورية موزمبيق السفير فيصل فاكير قاسم، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية موزمبيق عبدالملك بن علي اليوسفي ومندوب من المراسم الملكية .