"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 753 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.