"الصحة": تسجيل 458 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 753 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541201 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527,189 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8458 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5554 والحالات الحرجة 1205 حالة.