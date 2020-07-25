"مدني مكة": أمطار الطائف منسوبها عالٍ وشهدت احتجازات دون وقوع إصابات

"القرني": تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية

شهد عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة أمس الجمعة، الموافق 3 ذي الحجة ١٤٤١هـ، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والجموم استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار، وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي، والتمركز في المحاور الرئيسية.

وشهدت محافظة الطائف أمطارًا غزيرة من بعد ظهر الجمعة إلى حين إعداد هذا البيان. ورصدت المهمات المنتشرة بالمحافظة عددًا من النقاط التي تجمعت بها المياه بمنسوب عالٍ، كما سجلت الحالات الآتية:

- تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والأنفاق وبعض أحياء المحافظة.

- عدد ٣٠ بلاغًا حول احتجاز مركبات، تمت مباشرتها، واتضح وجود عدد ١٤ مركبة بها احتجاز؛ وتم إخراج ركابها بصحة جيدة، وعدد ١٦ مركبة بدون احتجاز بشري.

- إغلاق طريق الكر بسبب الأمطار.

- جريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.

وأضاف "القرني" بأنه تم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالها، كل حسب اختصاصه. مؤكدًا أنه لم تُسجَّل إصابات أو وفيات -ولله الحمد-.