ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة

أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.

وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

7

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:54 PM

ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 148 حالة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 3,384

أعلن مسؤول إيطالي عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد من 107 إلى 148 حالة، اليوم الخميس.

وأكد أنجيلو بوريلي، المسؤول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية وفاة 41 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع وتائر تفشي الفيروس.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020