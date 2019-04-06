بالصور .. قطاعات قوى الأمن الداخلي تواصل التمرين التعبوي الثالث "وطن 89"

يواصل رجال الأمن تدريباتهم الميدانية بالتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 89).

وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في اليوم التاسع للتمرين، والفرضيات الميدانية الأرضية، والميدانية البحرية، وذلك في وقت وجيز واحترافية عالية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومقدرات الوطن ومكتسباته من أي تهديدات أو مخاطر قد تتعرض لها بأي شكل من الأشكال.