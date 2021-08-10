أسرة كاملة رفضت لقاح كورونا.. فماذا حدث لهم في أسبوع؟

سبب واحد دفع الابن ليروي قصة العائلة

كشف شاب برتغالي ما حدث لأسرته في أسبوع واحد، بعد رفض والديه وشقيقه التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما ضللتهم معلومات خطأ نشرها بعض معارضي اللقاحات.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، ففي البرتغال، اختطف الموت أسرة بكاملها، كان أفرادها يصرون على رفض التطعيم ضد فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن فرانسيس غونسالفيس أن والدته ووالده وشقيقه رفضوا تطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا، بعد أن أصبحوا ضحايا لأصحاب الدعاية الرافضة للتطعيم، حيث أصيب الثلاثة بفيروس كورونا وتوفوا في غضون أسبوع.

وأكد "غونسالفيس" أن أسرته تلقت قدراً كبيراً من المعلومات الخطأ والمضللة، والتي أصابت الأسرة كلها بالرعب الشديد من اللقاح، ليصبحوا في النهاية ضحايا الفيروس وتلك الإشاعات الكاذبة المروعة.

وأوضح "غونسالفيس" أنه قرر مشاركة الآخرين مأساة عائلته هذه على أمل أن تدفع قصتها، معارضي التطعيم الآخرين إلى اتخاذ قرار بتحصين أنفسهم، حسب موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، بأن بلاده تواجه "الموجة الرابعة" من فيروس كورونا، فيما فرضت السلطات، على خلفية زيادة حالات الإصابة بكوفيد، حظر تجول في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك العاصمة لشبونة.