فلكية جدة: الانقلاب الشتوي 2020 الاثنين المقبل.. "الاقتران العظيم"

سيحدث اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل يرصد بعد غروب الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن الكرة الأرضية تشهد يوم الاثنين القادم 21 ديسمبر 2020 حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة 01:02 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:02 صباحاً غرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

وقال: من الناحية الفلكية تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول، حيث يبدأ الربيع في الاعتدال الربيعي، ويبدأ الصيف في الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف في الاعتدال الخريفي؛ ويبدأ الشتاء في الانقلاب الشتوي.

وأضاف: أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول في اليوم الأول من الأشهر التي تشمل الاعتدالين والانقلابين في نصف الكرة الشمالي، حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو؛ ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر، ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير في السنة الكبيسة).

وتابع: بالتزامن مع الانقلاب الشتوي هذا العام سيحدث اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الافق الجنوبي الغربي حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

واستطرد: يحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي اثناء دورانها حول الشمس ليس عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وقال: خلال يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي لكوكبنا مائلاً بعيداً عن الشمس، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي، ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وأضاف: بشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم يحدث فيها شروق وغروب للشمس في يوم الانقلاب الشتوي، فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس في هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال الوقت، في حين ان الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب خط الاستواء لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضاً، لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهي ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل.

وتابع: سيلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتأخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي، وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضاً، وعند الظهر "الزوال" تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

جدير بالذكر أنه بعد وصول الشمس ظاهرياً أقصى نقطة جنوب السماء في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لعدد من الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد؛ نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2021.

الصورة المرفقة: كوكبنا بتاريخ 15 ديسمبر 2020 من مسافة 1.554.794 كيلومتراً بواسطة القمر الصناعي "دِسكفر" التابع لوكالة ناسا.