شاهد.. برد وهطولات غزيرة على الطائف و"المدني" يطلق تحذيراته

شملت الأحياء السكنية وطرقاً سريعة وسالت إثرها أودية وشعاب

شهدت محافظة الطائف بعد ظهر اليوم وتتواصل هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت الأحياء السكنية والطرق السريعة "السيل والرياض".

ووثقت "سبق" عديداً من الصور والفيديو لتساقط البرد وهطول الأمطار وجريان بعض الأودية والشعاب.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.