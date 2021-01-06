صندوق "ساهر" يتوسد التراب على طريق "الليث- غميقة "

وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.
وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.
وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.
خارج التغطية.. وتجرى أعمال صيانة للطريق
وثّق مواطن، اليوم، صندوق ساهر، وهو ملقي على الأرض، على طريق الليث- غميقة دون أن يعمل.
وبحسب موثق الصورة فإن الصندوق الواقع على طريق الليث- غميقة لا يزال خارج التغطية.
وأظهرت الصورة وجود أعمال صيانة للطريق من قِبل الجهة المختصة بالقرب من موقع الصندوق، وهو ما قد تكون سبباً لسقوط الصندوق.