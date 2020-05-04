لمواجهة كورونا.. مليار يورو من فرنسا وألمانيا لتوفير لقاحات ضد الفيروس

تجاوز عدد الوفيات في أوروبا فقط جراء الوباء 100 ألف حالة مصابة

خصصت ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين أكثر من مليار يورو للمساعدة في توفير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستساهم بـ500 مليون يورو من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مؤتمر للمانحين للتصدي بفيروس كورونا، أنه على العالم العمل لإنقاذ الأرواح والمشاركة في المعركة ضد فيروس كورونا.

وشدد ماكرون على أنه بمجرد التوصل للقاح لابد من إنتاجه بشكل كبير وتوزيعه على الجميع.

من جانبها قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن برلين ستساهم بـ525 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وتجاوز عدد الوفيات في أوروبا فقط جراء فيروس كورونا 100 ألف حالة بينما تخطت الإصابات حاجز المليون.