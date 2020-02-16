مكة .. 3 شروط لقبول الطلاب العائدين من الصين ودول "كورونا"

فيما شدّدت "تعليم المنطقة" على المديرين والقادة لتنفيذ التوجيه الصادر

شدّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، على عدم قبول أيّ طالب أو طالبة عائد من الجمهورية الصينية الشعبية والدول التي ظهر فيها فيروس كورونا إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم بمكة المكرّمة، وإدارة الاختبارات والقبول، ونموذج إفادة بحالة الطالب أو الطالبة من إدارة الصحة العامة بالمنطقة.

ووجّهت "تعليم مكة" مديري مكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس بمكة المكرّمة، بعدم قبول أيّ طالب عائد من الصين أو من الدول المجاورة لها أو التي ظهر فيها فيروس "كورونا" ويرغب آباؤهم في قبول أبنائهم بالمدارس، إلا بعد تنفيذ التوجيه الصادر بهذا القبول.