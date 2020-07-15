"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 11:21 AM

في حالة تستمر حتى الساعة الثامنة ‏مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل ‏

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة ‏مساءً.‏

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

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