"تعليم نجران" يدشن البرنامج التأهيلي لقادة ووكلاء المدارس بالمنطقة

"الوادعي": بمتابعة "العتيبي" ويهدف للتطوير المهني ونقل الخبرات

أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران- ممثلة في قسم القيادة المدرسية- البرنامج التأهيلي الذي يُقام لعددٍ من قادة ووكلاء مدارس المنطقة بقاعة التدريب بمدارس الشروق الأهلية، بحضور ‏مدير إدارة الإشراف التربوي علي الوادعي، ومدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله زولان، ورئيس قسم القيادة المدرسية علي آل خرصان، ومشرفي القسم، وعددٍ من قادة ووكلاء مدارس المنطقة، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، ومساعده للشؤون التعليمية حسين آل معمر.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم نجران علي الوادعي، أن البرنامج التأهيلي الذي قدمه قسم القيادة المدرسية يهدف إلى التطوير المهني ونقل الخبرات حيث تطرق إلى شرح اللوائح والأنظمة ومنظومة الأداء المدرسي ومهارات العمل الإداري والانضباط المدرسي ومهام وسجلات ونماذج وكيل المدرسة وزيارات المعلمين الفنية.

وأشار إلى أن البرنامج الذي يأتي بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وتوجيه من المساعد للشؤون التعليمية حسين آل معمر، مؤكدًا أنه أسفر عن جملة من الرؤى من شأنها الإسهام في تطوير العملية التعليمية.

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الإدارة العامة لقادة وقائدات المدارس بنجران.