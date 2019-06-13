أمريكا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط

"بومبيو" قال: تقييمنا استند إلى معلومات استخبارية ونوع الأسلحة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان صباح اليوم (الخميس).

ونقلت "رويترز" عن "بومبيو" قوله في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان".

وأفاد الوزير الأمريكي بأن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة، والأسلوب المتطور للهجمات.