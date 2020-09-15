واشنطن تطالب تركيا واليونان بالتخلي عن التصعيد في شرق المتوسط

"بومبيو" دعا إلى التركيز على حل دبلوماسي للنزاع

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، تركيا واليونان إلى التخلي عن كل تصعيد عسكري، والتركيز على البحث عن حلّ دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.

وقال "بومبيو" في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "يجب حلّ هذه المشكلة من دون استخدام القوة العسكرية بل عبر الآليات الطبيعية، عبر القرارات الدولية، خصوصاً بشأن الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة".

وأضاف: "يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، غير العسكرية"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

ويتنازع البلدان السيادة على مناطق في شرق المتوسط يُحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي، وتفاقم التوتر في أواخر أغسطس، عندما أجرت أثينا وأنقرة مناورات عسكرية متوازية.