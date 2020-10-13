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مورجان: سياسة أنقرة القائمة على التهديدات والابتزاز لن تقود إلا لمزيد من التصعيد

أمريكا تستنكر توجّه تركيا للتنقيب في شرق المتوسط: تشعلون الاضطرابات في المنطقة

استنكرت الولايات المتحدة اليوم توجّه تركيا بإرسال سفينة تنقيب لشرق المتوسط، متهمة أنقرة بإشعال الاضطرابات في المنطقة، والقيام عن عمد بإفساد فرص استئناف الحوار مع اليونان.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان إن سياسة أنقرة القائمة على فرض الأمر الواقع والتهديدات والابتزاز والتلويح بالتحركات العسكرية، لن تقود إلا لمزيد من التصعيد في شرق المتوسط.



وأضافت وفق رويترز أن واشنطن تدعو الجانب التركي بسرعة التوقف عن ممارسة هذه التحركات المستفزة والشروع بلا إبطاء في إجراء المحادثات الاستكشافية مع أثينا.