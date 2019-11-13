العثيمين يدعو لتحسين التعليم في جامعات "التعاون الإسلامي": لنواكب العالم

في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين للجامعة الإسلامية في أوغندا

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الجامعات في الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز البحث والتطوير حتى تواكب الجامعات ذات المستوى العالمي.

وفي هذا السياق وجّه الأمين العام هذه الدعوة في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، خلال حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين للجامعة الإسلامية في أوغندا الذي عُقد يوم 9 نوفمبر 2019م، في إمبالي بجمهورية أوغندا.

وهنّأ الأمين العام الخريجين، ونصحهم بمواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

وتحدث في الحفل عدد من المسؤولين من مختلف البلدان، الذين أشادوا بالمنظمة لالتزامها بتعزيز التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء في المنظمة، ودعمها الثابت للجامعة الإسلامية في أوغندا.

وسجلت الجامعة تحت رعاية المنظمة، إنجازات كبيرة تراوحت بين الرفع من مستوى برامجها الأكاديمية، وتحديث بنيتها التحتية وتطويرها، وكانت الجامعة الإسلامية في أوغندا قد انطلقت مع 88 طالبًا فقط في العام 1988م؛ لكنها تضم الآن أكثر من 10245 طالبًا، إلى جانب 7 كليات بدل كليتين اثنتين فقط في بدايتها، كما توسعت إلى أجزاء أخرى من البلاد من خلال إنشاء ثلاثة فروع جامعية أخرى، إضافة إلى المقر الجامعي الرئيسي في إمبالي.

وشهد الحفل هذا العام تخريج 2261 طالبًا من مختلف الدرجات التي تراوحت بين شهادات الدراسة الجامعية والدكتوراه.