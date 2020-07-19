العهدة على "الحصيني": الوقوف بعرفة الخميس وشهر ذي القعدة 30 يومًا

أشار إلى أن بداية ‎عشر ذي الحجة الأربعاء وعيد الأضحى الجمعة

أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا.

وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية ‎عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة.

وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.