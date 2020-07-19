العهدة على "الحصيني": الوقوف بعرفة الخميس وشهر ذي القعدة 30 يومًا

أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا.
وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة.
وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.المحكمة العليا
أشار إلى أن بداية عشر ذي الحجة الأربعاء وعيد الأضحى الجمعة
أكد الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن الحسابات الفلكية تتوقع أن يكمل شهر ذي القعدة الجاري 30 يومًا.
وقال "الحصيني": الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ بإذن الله 30 يومًا، وبداية عشر ذي الحجة يوم الأربعاء، ويوم عرفة يوافق الخميس، وعيد الأضحى يوم الجمعة.
وختم: المحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.