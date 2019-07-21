رئيس لجنة المسابقات: في جدولة الدوري راعينا أوقات الصلاة .. والختام سادس العيد

أكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن جدولة مباريات الموسم المقبل من الدوري شبيهة بدوريات عالمية كالفرنسي والأمريكي والبرازيلي.



وقال الراشد في اتصال هاتفي مع قناة "العربية": حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة وسعينا لأن يكون جدولاً نموذجيًا، والمعايير التسعة التي استندنا إليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأمريكي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتتناسب مع بيئة المنافسة.

وأضاف الراشد: شركة "غيت برو" هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح.

وتابع: السبب في اختلاف توقيت المباريات يعود إلى المواقيت المختلفة بين المناطق لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضًا، وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها.



وعن موعد ختام الدوري قال:"وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو".