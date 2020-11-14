"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص

تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة

تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.

وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.

وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 02:41 PM

تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة

"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.

وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.

وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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