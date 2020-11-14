"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص

تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة

تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.



وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.



وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.



