"القصبي" ناعياً طارق ريري: خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص

تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
تقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد.. وقال: أسهم بجهود كبيرة في الوزارة
تقدم وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد طارق أحمد ريري.
وقال: الفقيد العزيز خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون السعودي، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام.
وأضاف: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.