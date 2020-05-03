الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم

قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية

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03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 06:33 PM

قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار

الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.

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