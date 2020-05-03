الأرصاد: حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة الأسبوع القادم

قالت: هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة عدم استقرار جوي تشهدها مناطق المملكة الأسبوع القادم.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: حالة عدم استقرار في الأجواء وذلك بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار خلال الأسبوع القادم على معظم مناطق المملكة.