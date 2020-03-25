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تعرض كافة المستجدات حول المرض مجانًا للعاملين في المجال الصحي

"إيثار" تكافح كورونا بمحاضرات أونلاين لرعاية مرضى القصور العضوي وزراعة الأعضاء

أطلقت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار"، و"إيفنت تروب" لتنظيم المؤتمرات الطبية؛ مبادرة علمية لعقد محاضرات أونلاين؛ للتوعية بفيروس كورونا المستجد تحت عنوان (كوفيد-19، القصور العضوي ونجاة المريض).



وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن علي التركي، أن الجمعية خطت بخطى حثيثة في مسار دعم قضيتَي التبرع وزراعة الأعضاء، وتوعية المجتمع بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء.



وأضاف: "يأتي الدور التوعوي من أهم المحاور التي تركز عليها الجمعية؛ حيث تسعى للتوعية باتباع التعليمات عن مخاطر فيروس كورونا المستجدّ وطرق الوقاية منه، وذلك من خلال حملاتها التوعوية عبر موقعها الإلكتروني وقنواتها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي لكافة المستفيدين من خدمات الجمعية، بالإضافة إلى تنظيمها لأول منتدى إلكتروني طبي للحديث عن كورونا ورعاية مرضى القصور العضوي وزراعة الأعضاء".



فيما أشارت المشرفة على المبادرة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "إيثار" الدكتورة حنان الغامدي، إلى أن هذه المبادرة تتيح مشاركة الخبرات من كافة أنحاء العالم للوقوف على مستجدات مكافحة الفيروس، ونتطلع لأن تكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات العلمية الصحيحة بشكل آمن في ظل الظروف الحالية، ويقوم كل متحدث بطرح عرض تقديمي في أحد الموضوعات المتعلقة بالمبادرة، ومن ثم تتاح الفرصة للحضور لطرح الأسئلة والنقاش.



وأشارت إلى أن الندوة تنطلق كل يوم اثنين من الساعة 8:00 – 9:30م، وتستضيف 3 متحدثين لمشاركة المستجدات في موضوع فيروس كورونا المستجد، ورعاية مرضى القصور العضوي وزراعة الأعضاء.



وأضافت أن التسجيل مجاني لكافة العاملين بالقطاع الصحي، على الرابط التالي: http://eventtroop.com/survival ، كما يمكن للمهتمين متابعة المبادرة عبر قنات الجمعية على يوتيوب.