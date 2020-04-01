كورونا يضرب أمزجة عشاق "القهوة" وتوقعات بقفزة في أسعارها عالميًّا

عدة دول اشترت كميات كبيرة من حبوب القهوة لتخزينها لمدة تصل إلى شهر

أفاد خبراء اقتصاديون، بأن أسعار القهوة قد ترتفع في الفترة المقبلة؛ في ظل أزمة الوباء الذي يجتاح العالم.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن تفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيؤثر سلبيًّا على أمزجة عشاق القهوة حول العالم؛ حيث سيضطر الملايين إلى إنفاق المزيد من الأموال للاستمتاع بمشروبهم المفضل.

وذكرت الصحيفة أن الأسعار تتجه إلى الارتفاع بسبب الطلب الكبير على القهوة عالميًّا؛ علمًا بأن سوق هذا النبات كان يعاني أصلًا قبل أن أزمة "كوفيد 19".

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من الدول المستوردة اشترت كميات كبيرة من حبوب القهوة؛ بغرض تخزينها لمدة تصل إلى شهر؛ لتجنب أي نقص متوقع؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقد تؤثر صعوبة نقل المنتجات بشكل عام بسبب تفشي الوباء عالميًّا، على توصيل إمدادات القهوة إلى الدول المستوردة.

ولا تزال الأسعار في البرازيل (أكبر منتج للقهوة عالميًّا) قريبة من المستويات القياسية؛ إذ يبلغ سعر الجوال "60 كلغ" نحو 85 جنيهًا إسترلينيًّا.

وقال رئيس أحد أكبر مصدّري البن في البرازيل: تلقينا طلبات من مشترين في جميع البلدان الكبرى، ومن جميع شركات تصنيع القهوة الكبرى في العالم. يريدون الحصول على الخام بشكل أسرع تفاديًا لأي طارئ.

من جهته، قال كارلوس دي فالدينيبرو، مدير التصدير بشركة "كارافيلا كوفي" في كولومبيا: الجميع يحاولون تسريع الأمور.

وأوضح تاجر قهوة مقيم في بريطانيا، أن المصنّعين والتجار يخزنون الحبوب لأنهم يتوقعون تعطل الإمدادات في أي وقت.

وأعلنت رابطة مصدري البن في البرازيل، أن نقصًا في تلبية طلبات البيع قد يحدث في الأشهر المقبلة، رغم أن البلاد قد تنتج محصولًا قياسيًّا هذا العام يصل إلى أكثر من 70 مليون جوال.

وقال روبرتو فيليز من اتحاد المزارعين في كولومبيا: ربما نحصل على أفضل الأسعار، لكن مع هذا نواجه مشاكل لوجستية في التصدير بسبب كابوس فيروس كورونا.