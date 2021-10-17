متحدث "الشؤون البلدية": المحصنون بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح

استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها

كشف متحدث الشؤون البلدية أن المحصنين بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن المغلقة؛ كارتداء الكمامات داخل قاعات الاحتفالات، مع استخدام الأكواب الورقية والبلاستيكية وذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى السماح للخدمات الإضافية كخدمة الصالونات النسائية.

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 05:04 PM

استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها

متحدث "الشؤون البلدية": المحصنون بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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كشف متحدث الشؤون البلدية أن المحصنين بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن المغلقة؛ كارتداء الكمامات داخل قاعات الاحتفالات، مع استخدام الأكواب الورقية والبلاستيكية وذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى السماح للخدمات الإضافية كخدمة الصالونات النسائية.

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