متحدث "الشؤون البلدية": المحصنون بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح

استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخلها

كشف متحدث الشؤون البلدية أن المحصنين بجرعتين هم من يُسمح لهم بدخول قاعات الأفراح، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن المغلقة؛ كارتداء الكمامات داخل قاعات الاحتفالات، مع استخدام الأكواب الورقية والبلاستيكية وذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى السماح للخدمات الإضافية كخدمة الصالونات النسائية.