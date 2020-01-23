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قال: بلغ ما استهدفوه إلى اليوم أكثر من 300 مسجد

"الوهيبي": تفجير الحوثيين لبيوت الله عمل جبان ترفضه الشرائع السماوية

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استنكر الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، د. صالح الوهيبي، استهداف الميليشيات الحوثية للمساجد وقتلها الأبرياء الآمنين، عقب هجوم وحشي على مسجد في محافظة مأرب، خلّف أكثر من مئة قتيل وعشرات الجرحى.



وقال "الوهيبي": إن لبيوت الله حرمتها، وانتهاكها بهذه العدوانية والاعتداء على من فيها من المصلين الآمنين صورة وحشية لا يُقدِم عليها إلا من انعدم فيهم الدين والقيم والإنسانية.



ونوه إلى أن هذه الميليشيات الغادرة دأبت على استهداف المساجد بصورة متكررة حتى بلغ ما استهدفوه إلى اليوم أكثر من 300 مسجد، وهو عمل ترفضه الشرائع السماوية والأعراف الدولية.



وأضاف أن المسلمين لا ينسون أبدًا محاولة الحوثيين استهداف الحرم المكي بصاروخ باليستي قبل أشهر عدة، واستنكره المسلمون في كل بقاع الدنيا؛ إذ استفز مشاعرهم. وهاهم يعودون مجددًا لارتكاب العمل المشين ذاته.