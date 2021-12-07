الرياض ..مجمع الجمعيات يحتضن فعالية "ملهمون بذاتهم" و"كيان "توقع اتفاقيتي شراكة

تضمنت عرض تجارب تطوعية للأفراد والفرق وصولاً لمليون متطوع بالمملكة

شاركت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بالتعاون مع جمعية إعلاميون وجمعية الأسر الاقتصادية في فعالية "ملهمون بذاتهم : أولادنا عطاء ونماء" بمناسبة اليوم السعودي والعالمي للتطوع بحضور رئيس مجلس الإدارة سمها بنت سعيد الغامدي وعددٍ من منسوبات الجمعية.

وتستهدف الفعالية نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحفيز كل شرائح المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية التي تطلق في ذلك اليوم لتغطي مختلف الأصعدة مما يعزز في المجتمع إحساس البذل والعطاء وتقدير جهود متطوعيها إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وتضمنت الفعالية عرض تجارب تطوعية مُلهمة للأفراد والفرق التطوعية، بهدف تقديمها أنموذجًا رائدًا وحيًا للأعمال التطوعية في المملكة.

وكانت الفعاليات قد دشنت بتوقيع سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان عقد شراكة بين جمعية كيان وجمعية الأسرة الاقتصادية ويمثلها ناصر الغربي رئيس مجلس الإدارة، وذلك انطلاقًا من القناعة بأهمية التعاون والشراكة المجتمعية بين الجمعيتين على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة وجمعية إعلاميون ومثلها في ذلك شيخة العتيبي المدير التنفيذي لجمعية كيان وناصر بن فالح الغربي الأمين العام لجمعية إعلاميون وذلك انطلاقًا من القناعة بأهمية التعاون والشراكة المجتمعية بين الجمعيتين على تنسيق الجهود وتكاملها لتحقيق الأهداف المشتركة، حرصًا على تكامل العمل بين الطرفين وتنمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية فقد قام الطرفان ببحث أوجه التعاون بينهما، وبناء على ذلك تم توقيع المذكرة.

وصرحت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة "جمعية إعلاميون وجمعية الأسر الاقتصادية سنحقق المزيد من الأهداف لجمعية كيان ومستفيديها وسنكون شركاء فاعلين معكم والرؤية السديدة تحثنا على أن نعطي أكثر وأن نتقدم أكثر في العمل الاجتماعي مع منظمات العمل المدني والاجتماعي الموجودين اليوم لنحقق رؤية ولي العهد.

وأوضحت شيخة العتيبي المدير التنفيذي لجمعية كيان للأيتام تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي وبهدف تعزيز قيم العمل التطوعي الذي تضمنته مستهدفات رؤية المملكة الطموحة، ليكون وفق نهج يحفز على التبنّي المجتمعي والتنظيم والتمكين وصولاً إلى مليون متطوع ومتطوعة نهاية عام 2030 م.

وكانت مشاركات فاعلة شاركت فيها متطوعات من جمعية كيان تحدثوا عن تجربتهن في التطوع أثابهم الله.

يُشار إلى أن هذه المناسبة تأتي لتأكيد أهمية العمل التطوعي كقيمة إنسانية نبيلة يحتفل فيها العالم والمملكة العربية السعودية تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين.