"السويلم" يستعرض مع مسؤولين تنظيم مؤتمر الإستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي

ضمن التعاون والتواصل بين البلدين.. ويُعقد بدولة الإمارات في 16 - 17 ديسمبر

عقدَ القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعود بن فهد السويلم، اجتماعاً ضمَ: الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، المدير التنفيذي بالأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات، والمستشار الإعلامي للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وائل البرغوثي.

ودار النقاش حول تنظيم مجلس الوحدة الاقتصادية للمؤتمر العربي للاقتصاد الرقمي الذي سيتم فيه استعراض الإستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، والذي سيعقد في الإمارات بتاريخ 16 - 17 ديسمبر.

من جهةٍ ثانية، حضرَ القائم بإعمال السفارة السعودية لدولة الامارات العربية المتحدة، سعود بن فهد السويلم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، في مسرح ندوه الثقافة والعلوم في دبي، برعايةٍ كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور إبراهيم بن ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وعبدالعزيز بن محمد البراك، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، ورعاة الجائزة ومتابعين من الجمهور.

الجدير بالذكر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة تُشارك وبفعالية في المناشط المُقامة بالدولة، ضمن التعاون والتواصل المشترك بين البلدين.