"تويوتا": معظم مصانع أوروبا لن تستأنف العمل قبل 20 أبريل

الشركة كانت قد أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية

قالت شركة "تويوتا موتور"، اليوم الإثنين: إنها ستمدّد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا باستثناء روسيا حتى إشعار آخر، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل الـ 20 من أبريل المقبل.

ومع انتشار تفشي فيروس كورونا، علّقت "تويوتا" الإنتاج منذ منتصف مارس تقريباً في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال.

ووفق "رويترز" قالت إن مصنعها في روسيا سيغلق اعتبارا من الـ 30 من مارس حتى الـ 3 من أبريل.

وكانت الشركة قد أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية.