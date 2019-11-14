"آل جابر" يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار (RCC) في الحديدة

أكد دعم السعودية لتطبيق اتفاق السويد والقرارات الأممية

التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض أمس رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (RCC) وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) الجنرال أباهيجيت جوها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد السفير آل جابر دعم السعودية للجنرال جوها لتنفيذ ولايته، وتطبيق اتفاقية الحديدة وفقًا لاتفاق السويد، والقرارات الأممية ذات الصلة.