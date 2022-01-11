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إصابة أكثر من 5 آلاف من عناصره بينهم جنرالان

"كورونا" يضطر الجيش الإسرائيلي إلى وقف تدريباته الاحتياطية

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اضطر جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف التدريبات الاحتياطية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا بين عناصره، بعد أن أعلن أمس إصابة اثنين من كبار الجنرالات بالفيروس، بحسب ما ذكرت القناة 7 الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء).

وذكرت القناة عبر "تويتر" أن الجيش الإسرائيلي أوقف التدريبات الاحتياطية بسبب عدوى "كورونا".

وأعلن الجيش عن إصابة الفيروس لرئيس مديرية القوى العاملة في الجيش الإسرائيلي اللواء يانيف آشور، وأيضًاً مسؤول الاتصال العسكري مع الفلسطينيين اللواء غسان عليان.

وتجاوز عدد المصابين في صفوف عناصر جيش الاحتلال أكثر من 5 آلاف إصابة بكورونا.