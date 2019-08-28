"النعيم" لـ"سبق": تطبيق الكود سيكون شرطًا للفوز بجائزة الفوزان لعمارة المساجد

على هامش انطلاق أكبر ورشة متخصصة بهذا الشأن تنظمها "الشؤون الإسلامية"

أكد الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم، أن ورشة "كود بناء المساجد بالمملكة" التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الجائزة سيثري جوانب هندسية ومعمارية في هذا المشروع المهم.

وأوضح "النعيم" أن الفكرة الحقيقية أتت من خلال المشاهدات والملاحظات وما يثار دائمًا حول المسجد وحول نوعية البناء وهدر الطاقة والمياه وإمكانية الاستفادة من التطورات الكبيرة في مجالات علوم البناء وتقنياتها وهندستها .

جاء ذلك في تصريح له على هامش انطلاق فعاليات أكبر ورشة متخصصة في كود بناء المساجد بالمملكة التي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظمها برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حيث أوضح أن المسجد بصفته أحد المباني المنتشرة جدًا ليس فقط في المملكة بل في العالم أجمع، وأنه يوجد هناك أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف مسجد على مستوى العالم .

وقال رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان: أعتقد أن هذا الكود سوف يضع اشتراطات ومعايير ملزمة لمن يخطط أولاً ويصمم ويقوم ببناء المسجد، بالإضافة إلى المتبرع، الذي يتبرع بماله لبناء المسجد وعليه أن يلتزم بهذه المعايير .

وأشار إلى أن هذه المعايير حقيقة سوف تشمل الجوانب التخطيطية وسوف تحدد حجم المسكن مقارنة بالمجاورة السكنية للحي السكني، سوف تحدد حركة السيارات حول المسجد وحركة المشاة، سوف تحدد اتجاهات المساحات المفتوحة والحدائق والمساحات العامة حتى يصبح المسجد محطة وليس فقط مكانًا للصلاة.

وأضاف: الفراغ حول المسجد نريده أن يكون ملتقى للحي السكني، وكذلك سوف تشمل جوانب معيارية تحدد مساحات المسجد مقارنة بعدد السكان وكذلك الارتفاعات المناسبة مقارنة بالحجم، علمًا بأنه لا يوجد هناك ارتفاع دقيق لكن هناك فارق في النسبة والتناسب.

وقال "النعيم": أنا زرت الكثير من دول العالم، وأول ما أبحث عنه دائمًا المسجد واكتشفت أن المسجد يعد مبنى عابرًا للثقافة وأن المسجد يستطيع أن يتفاعل مع الثقافة المحلية ويخدمها ويثريها ويظل بهويته وبقوته يعنى بصورته الذهنية الموجودة في كل مكان .

وبيّن "النعيم" أن المعايير الخاصة بكود بناء المسجد مرتبطة بالجوانب التقنية وهي مرتبطة بكود البناء السعودي بالتفصيل سواءً الكهرباء أو التكييف أو الصرف الصحي السباكة بشكل عام أو حتى جوانب السلامة وأنظمة الحريق كلها ستكون مرتبطة بكود البناء السعودي، وهذا الكود كله بشكل عام وهو مرتبط بالبناء السعودي.

وأكمل: في الحقيقة يعد الكود الرابع مرتبطًا بمكملات المسجد، وهذا شيء جديد في الحقيقة نحن مهتمون بأماكن الوضوء، أماكن وضع الأحذية، أماكن كراسي كبار السن، لأنها تقطع الصفوف وتؤثر على الصفوف التي خلفها وهناك كود في التشغيل والصيانة وآخر كود وهو الكود السادس هو للقضايا التشريعية.

ووصف "النعيم" هذا الكود قائلاً إنه عمل متكامل بدأ من عام وأكثر حين رعى الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس أمناء الجائزة اتفاقية مع وزارة الشؤون الإسلامية التي تبنت هذا المشروع مشكورة ورأت فيه فرصة كبيرة لتطوير المسجد وحيث إن جائزة عبداللطيف الفوزان تهتم بتطوير عمارة المساجد وتمتلك العلاقات الأكاديمية والتقنية التي تؤهلها لتعمل تحت مظلة الوزارة لتطوير هذا الكود.

واستطرد: بدأنا خلال العام الماضي بجمع كل المعلومات الممكنة عن أكواد المساجد الموجودة في العالم وكذلك راجعنا كود البناء السعودي واستخلصنا منه كل ما يمس المسجد ووضعناها في ست مسودات أساسية لنعمل عليها وأرسلناها للمتخصصين راجعوها وأضافوا عليها وانتظرنا ترقيم الكود لأن ترقيم الكود مرتبط بالترقيم السعودي وتم الاتفاق على أن يكون ضمن المصفوفة الرقمية الخاصة بالكود بعد هذه الورشة سنضع جميع الأكواد ضمن المصفوفة الرقمية وسيتم عمل تطوير للمسودات بحيث تكون دقيقة وواضحة .

وأردف بالقول: أنا على يقين أنه سيكون هناك نواقص ستكون هذه النواقص فرصة لأهم عشر قضايا لعمل بحوث ودراسات عليها، ونحن في جائزة عبداللطيف الفوزان وبدعم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سوف نقوم بإدارة هذه القضايا العشر والتعاون مع المختصين من داخل المملكة وخارجها من أجل عمل بحوث ودراسات لتغطية هذه الجوانب التي يمكن أن تنتج من خلال هذا الكود وبمشيئة الله خلال الثلاث السنوات القادمة ستكون مطابقة للمواصفات والمقاييس للمساجد في المملكة العربية السعودية.

وكشف أمين الجائزة في ختام تصريحه أن تطبيق الكود شرط للفوز بجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد.