وزير الصحة يعلن نجاح خطط الحج الصحية.. وخلو الحج من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، نجاح خطط الحج الصحية، وخلو حج هذا العام من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.

وقال في كلمته بهذه المناسبة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام

على رسول الله

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفينوولي عهده الأمين حفظهما الله.

استعدت وزارة الصحة مبكراً لحج هذا العام 1440هــ وأصدرت الاشتراطات والتوصيات الصحية للحج ونشرتها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين.

واستفاد أكثر من مليون وستمائة وتسعين ألف حاج من الخدمات الوقائية والإسعافية في المنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

وشاركت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تم فيها تنفيذ الإجراءات الوقائية في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.

وأحدثت هذه المبادرة بفضل الله نقلة نوعية في الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث بلغت التغطية بلقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا للحجاج القادمين عن طريق هذه المبادرة نسبة 100٪ لأول مرة.

كما طبقت الوزارة في حج هذا العام وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية نظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأحداث الصحية والأمراض الوبائية.

وبلغ عدد المشاركين في خدمة الحجاج هذا العام نحو 30 ألفاً من منسوبي وزارة الصحة

كما تم تهيئة 25 مستشفى في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بسعة إجمالية تبلغ 5000 سرير، و142 مركزاً للرعاية الأولية، إضافة إلى أكثر من 140 عيادة متنقلة، توجد في أماكن تجمع الحجاج.

وبلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في منشآتنا نحو نصف مليون حاج منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

وبلغ عدد من تم تنويمهم في المستشفيات أكثر من 4200 حاج، وتم إجراء 36 عملية قلب مفتوح، وأكثر من 750 قسطرة قلبية، و600 عملية جراحية مختلفة، و12 حالة ولادة، وخدمات الغسيل الكلوي لكل من يحتاجها، وجميع هذه الخدمات تقدم مجاناً وبدون مقابل.

وفي هذا العام أطلقت الوزارة لأول مرة تقنية "الروبوت" الآلي للاستشارات الطبية التي تتيح لأي مستشفى في مشعر منى الوصول إلى الاستشاريين في تخصصات دقيقة عن بعد.

كما وفرت الصحة أجهزة الترجمة الآلية لـ120 لغة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إضافة إلى الترجمة المباشرة عن طريق مركز الاتصال 937 .

وتم تطبيق نظام الملف الطبي الإلكتروني في 55 مركز رعاية أولية وجميع مستشفيات المشاعر المقدسة.

كما تم تفعيل تقنية التعرف على مجهولي الهوية عن طريق البصمة بالتعاون مع وزارة الداخلية

وفي الختام يسرني ولله الحمد أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لعام 1440هـ، وخلو حج هذا العام من الأحداث المؤثرة على الصحة العامة.

وبهذه المناسبة نثمن لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- الدعم اللامحدود الذي يقدمانه لوزارة الصحة ومنسوبيها وجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.