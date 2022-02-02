"سانتياغو بويتراغو" من فريق بحرين فيكتوريوس يحسم مرحلة "طواف السعودية 2022"

في اليوم الثاني من السباق

نجح الدراج الكولومبي "سانتياغو بويتراغو" من فريق بحرين فيكتوريوس، في حسم لقب المرحلة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022"، الذي انطلق أمس الثلاثاء في محافظة العلا، ويستمر حتى السبت المقبل، وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، كإحدى الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".



وتصدر الدراج سانتياغو بويتراغو المرحلة الثانية بعد قطعه المسافة الإجمالية البالغة 163.9 كيلومتر، بزمن قدره 3:43:51 ساعة، فيما حل ثانياً الدراج الإيطالي أندريا باجيولي من فريق فريق كويك ستيب ألفا فينيل البلجيكي، وجاء ثالثاً الدراج الدنماركي أنتون شارميج من فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو النرويجي.



وتميز مسار المرحلة الثانية التي انطلقت من أمام جامعة طيبة وانتهت في أبو راكة، بمرورها بعدد من المناظر الطبيعية الجميلة، إضافة إلى عدد من نقاط الصعود والهبوط في المسار، إلى جانب مرور المتسابقين بمسطح يبلغ طوله 500 متر، بعد 1.7 كيلومتر من التسلق، بمتوسط تدرج نسبته 9٪، جعل المرحلة فصلًا حاسمًا بالنسبة للتصنيف العام.



ومنحت اللجنة الفنية الدراج الكولومبي سانتياغو بويتراغو من فريق بحرين فيكتوريوس بطل المرحلة الثانية القميصين الأخضر والأبيض، أما الدراج الأسترالي كاليب إيوان من فريق لوتو سودال البلجيكي فنال القميص الأحمر، فيما حصل الدراج النرويجي مارتن أوريانستاد على القميص الأزرق.



وتنطلق المرحلة الثالثة من السباق غدًا الخميس من أمام برج هداج في تيماء، وتنتهي في البلدة القديمة في العلا؛ حيث يقطع فيها المتسابقون 181.2 كيلومترًا.



يذكر أن الدراج الأسترالي "كاليب إيوان" من فريق لوتو سودال البلجيكي قد حسم لقب المرحلة الأولى من "طواف السعودية 2022" أمس، فيما حل ثانياً الدراج الأستوني "مارتن لاس" من فريق بورا – هانسجروهي الألماني، وجاء ثالثاً الدراج الكولومبي فرناندو جافيريا من فريق الإمارات.