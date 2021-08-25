البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة "رئيسي"

استثنى المرشح لوزارة التعليم

منح مجلس الشورى الإيراني، اليوم (الأربعاء)، الثقة لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، بعد مناقشات بشأن التشكيل الحكومي انطلقت منذ السبت الماضي.

وصوت أعضاء البرلمان فردياً على كل من المرشحين الـ19، الذين طرحهم "رئيسي" للمناصب الوزارية، باستثناء المرشح لمنصب وزير التربية والتعليم، على أن يطرح الرئيس مرشحاً آخر، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتواصلت جلسات الاستماع لمرشحي "رئيسي" للمناصب الوزارية بعيد الظهر في البرلمان، حيث ينتظر أن يلقي "رئيسي" خطاباً جديداً أمام النواب.