"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 يناير 2021، تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367813 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 293 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359299 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6372 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2142 والحالات الحرجة 352 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 يناير 2021، تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367813 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 293 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359299 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6372 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2142 والحالات الحرجة 352 حالة.