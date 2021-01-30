"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 30 يناير 2021، تسجيل 270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 367813 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 293 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 359299‏ حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6372 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2142 والحالات الحرجة 352 حالة.