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في القصيم.. وضمن اتفاقية الشراكة التي أبرمها الطرفان في وقت سابق

"بنيان" و"الإسكان التنموي" يسلمان دفعة من الوحدات للأسر المستحقة

احتفت جمعية بنيان الخيرية وبرنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان بتسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية لعدد من الأسر المستحقة بمنطقة القصيم، حيث تمثل هذه الدفعة جزءاً من الوحدات السكنية التي وفرها البرنامج للجمعية ضمن اتفاقية الشراكة التي أبرمها الطرفان في وقت سابق.

وشارك وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, الجمعية بتسليم الوحدات، الذي أشاد خلال مشاركته بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - من دعم سخي، يمكّن الوزارة من دعم الجمعيات، ويمكّن الجمعيات من توفير السكن للأسر المستحقة، مقدمًا التهنئة للأسر لحصولهم على مساكنهم، مبديًا تقديره على ما تقوم به الجمعية من دور بارز ونشاط ملموس بمساعدة الأسر المستحقة.

فيما أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية ندى البواردي، عن شكرها لوزير الإسكان على حضوره ومشاركته التسليم، وكذلك على الدعم الذي تجده الجمعية من وزارة الإسكان، مؤكدة أن الشراكة الإيجابية مع الإسكان التنموي ودعم الوزارة نقطة تحول كبيرة للجمعية، مشددةً على حرص الجمعية على القيام بدورها الخيري الفاعل تجاه مستفيديها، بما يكفل لهم حياة معيشية كريمة وتخفيف الأعباء المالية التي تواجههم.

من جانبه، أوضح المشرف العام المكلّف على الإسكان التنموي همام بن جريد, أن الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي أحد ركائز العمل الرئيسية لدينا في الإسكان التنموي، إذ تهدف مثل هذه الشراكات لتمكّين شركات القطاع الخاص والجمعيات غير الربحية من سهولة وسرعة تنفيذ مبادراتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع، وتحديداً تلك المبادرات التي تتعلق بتوفير السكن.

يذكر أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين جمعية بنيان والإسكان التنموي تتلخص في قيام الإسكان التنموي بدعم الجمعية من خلال تأمين الوحدات السكنية المطلوبة، على أن تقوم الجمعية من جانبها بتسليم السكن للأسر التي تخدمها والمدرجة في قوائم الإسكان التنموي.

وتسعى وزارة الإسكان إلى التكامل مع الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص لتعزيز جهودها بتوفير مساكن للأسر الأشد حاجة عبر "برنامج الإسكان"، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يتضمن تنفيــذ برامــج متخصصــة لإســكان الفئـات الأشد حاجــة فــي المجتمــع.