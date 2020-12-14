مصر.. إصابة ربيع ياسين و17 لاعبًا بمنتخب الشباب في تونس بكورونا

المتواجد هناك لخوض بطولة شمال القارة المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

أكد قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن أن هناك 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليًا في تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وبحسب ما كتبته اليوم السابع فقد قال حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "لقد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات.