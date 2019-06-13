مدير تعليم صامطة يتفقد سير الدراسة بالفصل الصيفي في ثانوية القرعاوي

أشاد باكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية للعملية التعليمية

‏تفقد مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي سير العمل بالفصل الدراسي الصيفي بثانوية القرعاوي، واطلع على جهود الكادر التعليمي والإداري مؤكداً على أهمية تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلاب.

وفي التفاصيل، نقل "الصميلي" لإدارة الفصل الصيفي بالمدرسة رسالة من مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، مفادها تقديم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الدعم الكامل لكافة البرامج الصيفية والحرص على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، مشيداً في الوقت نفسه باكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية لسير العملية التعليمية بالفصل الدراسي الصيفي.

ومن ناحيته، ثمّن قائد الفصل الصيفي بثانوية القرعاوي حسين بن عبده قيسي، زيارة مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي للمدرسة، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي للتأكد من سير العملية التعليمية بالشكل السليم والوقوف على احتياجات الطلاب.