





0

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

578

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.