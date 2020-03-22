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حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشّي كورونا

أمانة جدة تلزم محلات بيع الغاز بتنظيف وتعقيم الأسطوانات قبل بيعها

ألزمت أمانة محافظة جدة، محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل بيعها للمستهلك؛ استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشّي مرض كورونا.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية بدأت بإلزام المحلات، وفي حال لم يتمّ التقيّد بالتعليمات يتم إغلاق المحلات، مشيرًا إلى أنه جارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.