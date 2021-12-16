وزارة السياحة توقّع مذكرة تفاهم مع "كروز السعودية"

لتدريب 140 مرشدًا سياحيًا.. دعمًا للقطاع في المملكة

وقّعت وزارة السياحة السعودية، مذكرة تفاهم مع "كروز السعودية Cruise Saudi"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، لتدريب 140 مرشداً سياحياً سعودياً، وتعزيز التعاون المشترك بينها لدعم قطاع السياحة في المملكة، وزيادة نموه من خلال النهوض بالعوامل والمقومات السياحية الهائلة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة وتمنحها الأفضلية والتميّز في القطاع السياحي.

ووقّع مذكرة تفاهم وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية محمد معين بشناق، والعضو المنتدب لـ"كروز السعودية" المهندس فواز أحمد فاروقي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال "بشناق": توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود البارزة التي تقودها وزارة السياحة لتطوير السياحة في المملكة بجميع جوانبها، من خلال تنظيمها وتنميتها والترويج لها، والاهتمام بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، فضلاً عن التعريف بمقومات القطاع السياحي في المملكة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، وتعزيز دوره باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وبما يواكب مكانة المملكة في الحضارة الإنسانية، وتأثيرها الهام في المجتمع الدولي.

من جانبه، أعرب "فاروقي" عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة لبناء شراكة هادفة ومثمرة مع وزارة السياحة، ودعم جهودها في الارتقاء بقطاع السياحة السعودي، لاسيما السياحة البحرية؛ مؤكداً في الوقت ذاته حرص "كروز السعودية" على تسخير كافة خبراتها وإمكانياتها لتعزيز قطاع سياحة الرحلات البحرية بأفضل المعايير العالمية كقطاع جديد وواعد يسهم بفاعلية في دعم صناعة السياحة المتنامية في المملكة، ودعم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية لتحسين نمط الحياة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال "فاروقي": المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في العديد من مجال التطوير والتدريب والتي تشمل: تنظيم برنامج تأهيل مرشدين سياحين متخصصين في الارشاد في السفن السياحية، ودعم المشاريع البحثية المشتركة، وإقامة البرامج التعليمية الصيفية في مجالات "التخطيط، التنفيذ، المشاركة"، وتنظيم لقاءات لضيوف متحدثين متخصصين في القطاع، وإقامة حملات توعوية للترويج والتعريف بالمقومات السياحية في المملكة.

وأضاف: مذكرة تفاهم تتضمن أيضاً برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وبرامج التدريب على رأس العمل، والتدريب عن بُعد، وبرامج خدمة المجتمع، والوظائف الصيفية، والمنح الدراسية في الخارج، والشهادات المهنية الاحترافية، بالإضافة إلى برنامج القيادة، والتعاون في أي مجال آخر تطلبه طبيعة الأعمال والأهداف المشتركة بين الجانبين بما يؤدي إلى دعم وتطوير القطاع السياحي في المملكة.

وستقوم وزارة السياحة، بموجب مذكرة التفاهم، بدعم "كروز السعودية"، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع اللجان والمجالس الاستشارية التابعة للوزارة، وفي الفعاليات الرسمية، وكذلك دعم المواهب السعودية الشابة لنشر الوعي حول الإمكانات الواعدة لصناعة السياحة في المملكة، وإطلاق العديد من المبادرات المتنوعة في عدة مجالات ذات علاقة بالقطاع السياحي مثل الرحلات الميدانية، والمحاضرات، وخدمة المجتمع.

وتدعم هذه المذكرة دور "كروز السعودية" في تطوير قطاع الرحلات البحرية، لتصبح المملكة وجهة عالمية رائدة للرحلات البحرية. حيث نجحت الشركة وفي فترة وجيزة منذ إطلاقها في يناير 2021م من بناء شراكات رئيسة مهمة مع جهات عدة داخل المملكة وفي الخارج، من بينها شراكتها الاستراتيجية مع شركتين من أكبر شركات الرحلات البحرية في العالم وهما شركة (إم.إس.سيMSC Cruises )، وشركة (سينيك Scenic)؛ فضلاً عن حصولها على عضوية في ثلاث هيئات دولية رائدة هي المجلس العالمي للسفر والسياحة، والرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، وجمعية موانئ الرحلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.