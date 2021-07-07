"الموارد": هذا هو الحد الأدنى لرواتب السعوديين بالإدارة العليا في التشغيل والصيانة

يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة، أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، تسعة آلاف ريال، يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع؛ بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

وحدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ8400 ريال، وسبعة آلاف ريال للمستوى الإشرافي؛ حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب.

وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى ستة مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة؛ حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع.

ويشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصًا في المجال، ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في المجال ذاته، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي، ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية، مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم.

ويتضمن المستوى الوظيفي الفني الوظائفَ التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع خبرة في نفس المجال؛ فيما يضم المستوى التشغيلي والحِرَفي الوظائفَ التي تتطلب مهارات محددة، ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب؛ فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة.

جدير بالذكر أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، صدر بقرار وزاري من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ويهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/83956_0.pdf، كما يمكنها الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، من خلال الرابط: www.taqat.sa.

يشار إلى أن هناك ست جهات حكومية تتشارك في توطين قطاع التشغيل والصيانة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.