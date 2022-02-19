عشاقه يضربون موعداً للتنزه.. شاهد غزوة الزائر الأبيض لجبل اللوز

تساقط عليه فجراً بشكل خفيف ثم غطاه.. والفرصة لا تزال مهيّأة لمزيد

تصوير: خالد عبدالدائم: غطت الثلوج ،صباح اليوم السبت، جبل اللوز والمناطق القريبة منه، بعد تساقطها بشكلٍ خفيفٍ بدءاً من الفجر.

فيما حرص عشاق الرحلات على التنزه والوقوف في أماكن تساقط الثلوج، ولا تزال الفرصة مهيّأة - بحسب مختصين - لتساقط مزيدٍ من الثلوج.

الأرصاد حالة الطقس ثلوج

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19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443 10:28 AM

تساقط عليه فجراً بشكل خفيف ثم غطاه.. والفرصة لا تزال مهيّأة لمزيد

عشاقه يضربون موعداً للتنزه.. شاهد غزوة الزائر الأبيض لجبل اللوز

بدر الجبل

تبوك

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تصوير: خالد عبدالدائم: غطت الثلوج ،صباح اليوم السبت، جبل اللوز والمناطق القريبة منه، بعد تساقطها بشكلٍ خفيفٍ بدءاً من الفجر.

فيما حرص عشاق الرحلات على التنزه والوقوف في أماكن تساقط الثلوج، ولا تزال الفرصة مهيّأة - بحسب مختصين - لتساقط مزيدٍ من الثلوج.

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