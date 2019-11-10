الرياض تستضيف قادة الطاقة العالميين في معرض الشرق الأوسط للكهرباء

يقام خلال الفترة 19 - 21 نوفمبر الجاري

تستضيف العاصمة الرياض خلال الشهر الحالي، الدورة السنوية الثانية من فعاليات "معرض الشرق الأوسط للكهرباء السعودية"، المؤتمر والمعرض التجاري المتخصص بدعم جهود تنويع الطاقة في مجالات حلول الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز خبراء قطاع الطاقة العالمي؛ لاستكشاف فرص نموه الهائلة في المملكة.



ويقام المعرض في الفترة بين يومي 19 - 21 نوفمبر الجاري في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، وتنظمه شركة "إنفورما ماركتس" بدعم من "مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، وغرفة الرياض، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها.



وفي معرض تعليقه حول نسخة عام 2018 من المعرض؛ قال وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي في المملكة: "يسهم المعرض في دعم اتخاذ الخطوات الرئيسية الرامية لتطوير قطاع طاقة يتسم بالتكامل والتنوع في المملكة".