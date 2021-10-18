إزالة ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين

بالتزامن مع الزيادة المرتقبة في عدد الزوار بعد رفع الطاقة الاستيعابية

أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين، مع الزيادة المرتقبة في أعداد الزوار، بعد رفع الطاقة الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يحظى بإقبال دائم من الزوار طوال العام، وذلك لما يحتويه من إرث إسلامي عريق؛ حيث يضم المعرض العديد من المقتنيات والمعروضات والمخطوطات الأثرية.