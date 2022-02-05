"الصحة": تسجيل 3013 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4824 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 فبراير 2022، تسجيل 3013 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 705637 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4824 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 662819 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8953 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.