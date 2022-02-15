بينها وزارة الدفاع.. تعرض مؤسسات أوكرانية حيوية لهجمات إلكترونية

استهدفت أحد البنوك

أعلن مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عددٍ من المواقع الإلكترونية لهجمات إلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع.

وذكر المركز أن الهجمات استهدفت مواقع وزارة الدفاع، والقوات المسلحة، وبريفت بنك، والعديد من العملاء غير قادرين على الوصول إلى الخدمات والمعاملات، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أنه لا توجد تهديدات لأموال المودعين في بريفت بنك.