مجلس الصحة الخليجي يصحح اسم واستخدامات أعواد القطن

صحح مجلس الصحة الخليجي المفهوم السائد والخاطئ بين الناس حول أعواد القطن والتي يطلق عليها العديد اسم ( أعواد الآذان).

وقال المجلس إن استخدامات أعواد القطن بالشكل السائد لها مخاطر على الآذان، وقد يسبب التهاباً في القناة السمعية أو فقدان السمع لاسمح الله أو ثقب طبلة الأذن.

وأشار المجلس إلى أن الطرق الصحيحة لإزالة الشمع الزائد من الأذن يكون في الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش أو منديل جاف فقط.

وشدد مجلس الصحة الخليجي إلى أن الشمع هو في الأساس مفيد للأذن ويمنع جفافها ويقيها من الالتهاب بإذن الله، ولذلك فالأصل عدم إزالته من داخل الأذن والاكتفاء بنظافة الجزء الخارجي من الأذن فقط.