الهويش مساعداً للمشرف العام على إدارة الاستثمار بجامعة شقراء

قرّر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ تكليف الدكتور يوسف محمد الهويش؛ مساعداً للمشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء لمدة عام.

وعبّر الدكتور "الهويش"؛ عن شكره لمدير الجامعة، على هذه الثقة وهذا التكليف؛ معبّراً عن أمله في أن يكون التكليف عوناً على بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن يعينه الله على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة.

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07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 08:53 AM

الهويش مساعداً للمشرف العام على إدارة الاستثمار بجامعة شقراء

صحيفة سبق الإلكترونية

شقراء

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قرّر مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ تكليف الدكتور يوسف محمد الهويش؛ مساعداً للمشرف العام على إدارة الاستثمار والأوقاف بجامعة شقراء لمدة عام.

وعبّر الدكتور "الهويش"؛ عن شكره لمدير الجامعة، على هذه الثقة وهذا التكليف؛ معبّراً عن أمله في أن يكون التكليف عوناً على بذل الجهد والإخلاص في العمل، وأن يعينه الله على القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة.

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